Итоги года
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
610
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 130
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 523
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 804
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Telegram начнет блокировать каналы, занимающиеся вымогательством и шантажом
Он уточнил, что блокировка по данному основанию будет означать наличие весомых доказательств того, что администраторы размещали порочащие репутацию публикации, после чего удаляли их в обмен на денежное вознаграждение от пострадавших. В мессенджере также фиксировались предложения с так называемыми «блоками защиты» — платными услугами, которые жертвам предлагалось приобрести для предотвращения дальнейших нападок.

