Telegram начнет блокировать каналы, занимающиеся вымогательством и шантажом

Telegram начнет блокировать каналы, занимающиеся вымогательством и шантажом, а также размещающие персональные данные пользователей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Павла Дурова.

Он уточнил, что блокировка по данному основанию будет означать наличие весомых доказательств того, что администраторы размещали порочащие репутацию публикации, после чего удаляли их в обмен на денежное вознаграждение от пострадавших.

В мессенджере также фиксировались предложения с так называемыми «блоками защиты» — платными услугами, которые жертвам предлагалось приобрести для предотвращения дальнейших нападок.