Суд Рязани оштрафовал предпринимателей за продажу товаров с героями мультфильмов

Согласно решению, индивидуальный предприниматель Кирилл Первунин должен выплатить ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Смешарики» по 35 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение прав на товарные знаки и рисунки следующих персонажей: «Кар Карыч», «Панди», «Крош», «Нюша», «Пин», «Копатыч» и «Бараш». По данным из открытых источников, ИП предоставляет услуги в области фотографии. Также суд удовлетворил иск АО «Сеть телевизионных станций» (СТС) к рязанской предпринимательнице. Веронике Мельник необходимо выплатить 100 тысяч рублей за нарушение прав на товарные знаки, изображение логотипа мультфильма «Три кота» и рисунки персонажей.

Предпринимателей оштрафовали за продажу товаров с изображением персонажей мультфильмов. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке дел Арбитражного суда Рязанской области.

Также суд удовлетворил иск АО «Сеть телевизионных станций» (СТС) к рязанской предпринимательнице. Веронике Мельник необходимо выплатить 100 тысяч рублей за нарушение прав на товарные знаки, изображение логотипа мультфильма «Три кота» и рисунки персонажей «Коржик», «Карамелька» и «Компот». Рязанка продавала украшения для волос с героями мультфильма. Согласно открытым данным, ИП занимается торговлей одеждой, цветами, семенами, домашними животными, кормами.

Напомним, ранее суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» и оштрафовал рязанскую компанию «ГАЛТЕХ» за продажу ключницы с изображением персонажа «Волк» из «Жил-был пес».