Российским туристам порекомендовали пополнить счет телефона перед поездкой

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует российским туристам, находящимся за границей или планирующим поездки за границу, заранее пополнить счет телефона, чтобы обеспечить возможность связи. Об этом пишет ТАСС.

Это предостережение стало актуальным после того, как Роскомнадзор объявил о мерах по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp для борьбы с преступностью.

В сообщении АТОР подчеркивается, что туристам следует положить на счет достаточно средств, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств было достаточно для необходимых звонков. Также рекомендуется заранее уведомить родственников и друзей о возможных проблемах со связью, чтобы они не волновались, если не смогут дозвониться.

Кроме того, ассоциация напомнила, что существуют альтернативы для голосовых вызовов через интернет, включая менее популярные зарубежные мессенджеры и российские приложения, такие как VK-мессенджер или Max.