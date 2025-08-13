Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор объявил об ограничении голосовых звонков через иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp*. Об этом пишет РБК.

В ведомстве сообщили, что данное решение приняли на основе данных правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан. По информации, мессенджеры стали основными средствами для обмана, вымогательства денег и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

При этом Роскомнадзор уточнил, что никаких других ограничений функционала в Telegram и WhatsApp* вводиться не будет.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.