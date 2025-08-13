Минцифры назвало условие восстановления доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp*

В ведомстве отметили, что это решение может способствовать снижению числа мошеннических вызовов, которые в последнее время стали распространены через иностранные мессенджеры. «Эффективное противодействие со стороны государства и операторов заставляет мошенников искать другие способы обмана. Большая часть опасных звонков перешла в иностранные мессенджеры, так как у телеком-компаний нет возможности блокировать такие вызовы», — пояснили в Минцифры.

При этом в министерстве, как и в Роспотребнадзоре, подчеркнули, что речь не идет о ограничении других функций мессенджеров.

