В Рязани водитель объезжал пробку по встречной полосе

Кадры сделаны на улице Солнечной, в районе дома № 1Г. На них видно, что автомобиль Volkswagen Touareg выехал на «встречку», чтобы обогнуть затор. Чтобы вернуться в свою полосу, ему пришлось пересечь сплошную линию разметки. Ранее на улице Семинарской водитель пересек сплошную и припарковался на месте для инвалидов.

