Рязанцы запечатлели грубое нарушение нескольких ПДД

Инцидент произошел на улице Семинарской. На кадрах видно, что водитель Volkswagen Polo при повороте налево пересекает сплошную линию разметки и заезжает на парковочное место для инвалидов прямо перед встречным потоком машин. «Дорогие дамы, научитесь ездить по правилам, а то ваш Поло будет не Поло, а банан», — написал автор поста.

