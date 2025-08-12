Рязанцы запечатлели грубое нарушение нескольких ПДД
Инцидент произошел на улице Семинарской. На кадрах видно, что водитель Volkswagen Polo при повороте налево пересекает сплошную линию разметки и заезжает на парковочное место для инвалидов прямо перед встречным потоком машин. «Дорогие дамы, научитесь ездить по правилам, а то ваш Поло будет не Поло, а банан», — написал автор поста.
Рязанцы запечатлели грубое нарушение нескольких ПДД. Об этом написали свидетели в группе «ПУВР» ВКонтакте.
