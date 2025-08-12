Осужденный вице-губернатор попросил освободить его от наказания из-за службы на СВО

Прокурор посчитала, что срок для Грекова в 17 лет — слишком мягкий. Общая сумма взяток, которые бывший вице-губернатор Рязанской области получил — 136 миллионов 304 тысячи 740 рублей. Прокуратура запросила 22 года и три месяца лишения свободы, штраф в 400 миллионов рублей в требованиях остался прежним.

На заседании в Рязанском облсуде 12 августа была корреспондент РЗН. Инфо.

Потерпевший не смог присутствовать на слушании из-за служебной командировки. Никто не возражал продолжить суд без него. Грекова подключили по ВКС.

Помимо этого, прокурор потребовала лишить Грекова государственных наград — Ордена Дружбы, Ордена Мужества и Знака отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени.

«Единственная причина заключения контракта на прохождение службы — попытка избежать наказания за уголовные преступления. На момент заключения контракта, осужденный знал о том, что расследование ведется», — отметила прокурор.

Адвокат бывшего вице-губернатора в апелляционной жалобе на приговор первой инстанции обратил внимание, что его подзащитный имеет смягчающие обстоятельства — содержание несовершеннолетнего ребенка. Он просил освободить Грекова от наказания.

«Фактически Греков искупил свои грехи кровью», — продолжил в жалобе защитник.

Он не понимает, как Греков, уходя на СВО, хотел избежать ответственности.

«При всем уважении, но это просто бред», — сказал адвокат.

Судья сделал ему устное замечание и попросил меньше фокусироваться на позиции прокурора и ее личности.

Защитник возмутился, почему суд постановил конфисковать единственное жилье Игоря Грекова.

Сам же Греков, выступая в суде, обратил внимание, что на текущий момент по 159 статье (мошенничество) ущерб погашен полностью.

«Я 253 дня был за ленточкой, на передке. Общеизвестный факт — один день там меняет человека. Я с 2022 года встал на путь исправления и кровью искупал свою вину. Я получил военные госнаграды уже после того, как совершил преступление. Мои просьбы разрешить мне отправиться на СВО игнорировались, несмотря на действующий контракт», — выступил заключенный.

Орден Дружбы, как рассказал Греков, получил еще в Ростове. Он отметил, что помогал бойцам СВО — покупал коптеры, бронежилеты, в судебных документах, по его словам, есть множество благодарственных писем от военных.

Греков в своей речи приводил примеры, когда суд давал более мягкие наказания за более жесткие преступления.

Кроме того, он не понимает, зачем заключать досудебное соглашение, если суд все равно не имеет это в виду.

Напомним, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обжаловал приговор в 17 лет строгого режима. Экс-чиновник раскаялся в содеянном и полностью признал вину в шести эпизодах получения взяток и одном эпизоде мошенничества в особо крупных размерах. Сумма штрафов, которые ему необходимо выплатить по решению суда, составляет 400 миллионов рублей.

