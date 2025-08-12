Россиянам раскрыли самые популярные схемы мошенников при трудоустройстве. Об этом
По его словам, если потенциальный работодатель просит заплатить за обучение, предоставление рабочих инструментов, оформление документов, а также предлагает неоправданно высокую заработную плату, то это мошенник.
Также Александр Ветерков порекомендовал не открывать новые счета в банке по требованию нового руководства.
Кроме того, нужно быть бдительными при заполнении длинных анкет, якобы предназначенных для службы безопасности.
«Если в анкете содержится множество вопросов, не связанных напрямую с вакансией (например, о семье, родителях, путешествиях), скорее всего, ваши данные собирают для дальнейшей передачи спамерам или другим злоумышленникам», — пояснил специалист.