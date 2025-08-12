Россиянам раскрыли самые популярные схемы мошенников при трудоустройстве

По его словам, если потенциальный работодатель просит заплатить за обучение, предоставление рабочих инструментов, оформление документов, а также предлагает неоправданно высокую заработную плату, то это мошенник. Также Александр Ветерков порекомендовал не открывать новые счета в банке по требованию нового руководства. Кроме того, нужно быть бдительными при заполнении длинных анкет, якобы предназначенных для службы безопасности.

Россиянам раскрыли самые популярные схемы мошенников при трудоустройстве. Об этом сообщает RT 12 августа со ссылкой на заместителя гендиректора «Работа. ру» Александра Ветеркова.

По его словам, если потенциальный работодатель просит заплатить за обучение, предоставление рабочих инструментов, оформление документов, а также предлагает неоправданно высокую заработную плату, то это мошенник.

Также Александр Ветерков порекомендовал не открывать новые счета в банке по требованию нового руководства.

Кроме того, нужно быть бдительными при заполнении длинных анкет, якобы предназначенных для службы безопасности.

«Если в анкете содержится множество вопросов, не связанных напрямую с вакансией (например, о семье, родителях, путешествиях), скорее всего, ваши данные собирают для дальнейшей передачи спамерам или другим злоумышленникам», — пояснил специалист.