«КП-Рязань»: вода из городских водоматов может быть опасной

Журналист «Комсомольской правды» проверил водоматы марок «Ключ здоровья» и «Утренняя звезда», а также «Айсберг», сравнив с купленной в магазине бутилированной водой. После экспертизы выяснилось, что у воды крайне низкая минерализация и жесткость. «Длительное употребление излишне деминерализованной (мягкой) воды неблагоприятно для организма, поскольку вызывает нарушения водно-электролитного баланса. В связи с этим вода с общей минерализацией ниже 100 мг/л не рекомендуется для питьевых целей», — приводят мнение кандидата медицинских наук Нины Срословой.

Фото — «КП-Рязань»