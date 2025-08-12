Госдума планирует изменить подход к домашним заданиям школьников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил РИА Новости, что парламент подготовит предложения по изменению подхода к школьным домашним заданиям. Многие родители и педагоги считают нагрузку чрезмерной; Володин предлагает найти баланс между сокращением формализма и сохранением роли домашних заданий в закреплении материала и развитии творчества, критического мышления и самостоятельности, в том числе с использованием современных технологий (ИИ, интернет).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах парламента выработать предложения по изменению подходов к домашним заданиям школьников. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе обсуждения вопроса о нагрузке на учащихся он отметил, что многие родители и педагоги считают, что текущая нагрузка чрезмерна и требует пересмотра.

Володин подчеркнул, что необходимо найти баланс между исключением формализма в выполнении домашних заданий и сохранением их важности для закрепления учебного материала. С одной стороны, речь идет о возможности использования современных технологий, таких как искусственный интеллект и интернет-ресурсы, для облегчения выполнения заданий. С другой стороны, важно сохранить домашние задания как инструмент для развития творческого подхода, критического мышления и самостоятельности у школьников.

«Ранее обсуждали с вами вопрос большой нагрузки на школьников… Анализ показывает: большинство считает, что нагрузка на школьников избыточна, её необходимо снижать», — добавил Володин.

