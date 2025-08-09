Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 09
19°
Вск, 10
22°
Пнд, 11
19°
ЦБ USD 79.78 0.4 09/08
ЦБ EUR 92.88 0.22 09/08
Нал. USD 81.10 / 79.80 09/08 08:03
Нал. EUR 94.06 / 95.05 09/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
877
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 323
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 328
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 734
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Володин предложил подумать об отмене домашних заданий для школьников
По его словам, вопрос становится все более актуальным из-за того, что школьники могут выполнять домашние задания с помощью искусственного интеллекта или списывать их с готовых ответов, что, по мнению парламентария, «превращается в пустую трату времени». «Как вы считаете, насколько эффективно выполнение домашнего задания в текущем виде? По каким предметам оно действительно необходимо и в какой форме? Где оно должно выполняться: в школе после уроков или дома?» — написал Володин, добавив, что при выработке решения депутатам важно опираться на мнения родителей, педагогического сообщества и экспертов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Володин предложил подумать об отмене домашних заданий для школьников. Об этом он 9 августа написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, большинство депутатов Госдумы считают, что школьники перегружены. В среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день.

Ранее Володин со своими подписчиками обсуждал эту тему. Тогда более 50% в комментариях подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников. Депутаты обращались в правительство. Но до сих пор, по словам парламентария, конкретных предложений нет.

В следующем месяце депутаты планируют вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников.

В этой связи Володин предложил обсудить тему отмены домашних заданий. По его словам, вопрос становится все более актуальным из-за того, что дети могут выполнять их с помощью ИИ, или списывать материалы с готовых ответов. Это, по мнению парламентария, «превращается в пустую трату времени».

«Как вы считаете, насколько эффективно выполнение домашнего задания в текущем виде? По каким предметам оно действительно необходимо и в какой форме? Где оно должно выполняться: в школе после уроков или дома?» — написал Володин, добавив, что при выработке решения депутатам важно опираться на мнения родителей, педагогического сообщества и экспертов.