Володин предложил подумать об отмене домашних заданий для школьников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Володин предложил подумать об отмене домашних заданий для школьников. Об этом он 9 августа написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, большинство депутатов Госдумы считают, что школьники перегружены. В среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день.

Ранее Володин со своими подписчиками обсуждал эту тему. Тогда более 50% в комментариях подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников. Депутаты обращались в правительство. Но до сих пор, по словам парламентария, конкретных предложений нет.

В следующем месяце депутаты планируют вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников.

В этой связи Володин предложил обсудить тему отмены домашних заданий. По его словам, вопрос становится все более актуальным из-за того, что дети могут выполнять их с помощью ИИ, или списывать материалы с готовых ответов. Это, по мнению парламентария, «превращается в пустую трату времени».

«Как вы считаете, насколько эффективно выполнение домашнего задания в текущем виде? По каким предметам оно действительно необходимо и в какой форме? Где оно должно выполняться: в школе после уроков или дома?» — написал Володин, добавив, что при выработке решения депутатам важно опираться на мнения родителей, педагогического сообщества и экспертов.