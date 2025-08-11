Рязанцы написали заявление в полицию из-за убитой неизвестными кошки, жившей в ПВЗ

Кошку, жившую в пункте выдачи заказов, нашли мёртвой менеджером ПВЗ. Свидетели сообщают о ночных беспорядках и стрельбе поблизости, при этом следов наезда или нападения собак не обнаружили. Жители связывают убийство с общей криминальной ситуацией в центре города и приводят примеры вандализма и дебоша на Соборной и Семинарской улицах. РЗН. Инфо запросило комментарий в УМВД по данному случаю.

Рязанцы написали заявление в полицию из-за кошки Маруси, жившей в ПВЗ, которую убили неизвестные. Об этом РЗН. Инфо рассказали активисты.

Они обратились в ОМВД по Советскому району. Там менеджер ПВЗ, которая нашла труп Маруси, рассказала, что в ночь, когда было убито животное, в ближайшем дворе от пункта выдачи происходили беспорядки. Жители слышали звуки стрельбы, вызывали полицию. При этом, как отметили рязанцы, кошку не могла сбить машина или загрызть бездомные собаки — кровь рядом с трупом не была разбрызгана, следов перемещения животного также не обнаружили.

«Если сегодня убийцы животного остались безнаказанными, то завтра они могут причинить вред человеку. За пару дней до смерти Маруси очевидцы рассказывали о ситуациях происходивших в центре: на Соборной улице № 51к1 неизвестными был разгромлен подъезд, на улице Семинарская № 15к2 в ночь 26.07-27.07 происходили дебош, стрельба. По адресу Соборная № 28 находится заброшенный Детский мир, выглядящий более-менее презентабельно лишь со стороны главной дороги, с обратной же стороны выломанные двери, побитые окна, место встречи для алкоголиков и наркоманов», — написала рязанка.

Как считают женщины, этот случай — не просто акт жестокости по отношению к беззащитному животному, а тревожный сигнал о том, что в центре города, где всегда многолюдно, преступники чувствуют себя безнаказанно.

РЗН. Инфо обратилось за комментарием по ситуации в УМВД.