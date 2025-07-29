В Рязани неизвестные убили кошку, живущую на ПВЗ

Рязанцы сообщили, что кошка Маруся жила на ПВЗ. «Вечером она вышла гулять, утром 28 июля сотрудник ПВЗ обнаружила ее мертвой у пункта в луже крови. Мы хотим узнать кто это сделал. Может, кто видел или запись с регистратора, просьба откликнуться, вся информация имеет значения! Телефон +7 (900) 610-39-81», — написали в сообщении.