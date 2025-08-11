Прокуратура организовала проверку из-за отсутствия воды в рязанском селе
Отмечается, что строительство новой скважины находится на контроле прокуратуры области. «По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что в селе Петрушино начнутся работы по бурению новой скважины начнутся.
Прокуратура организовала проверку из-за отсутствия воды в селе Петрушино Скопинского района. Об этом 11 августа сообщила в своих соцсетях пресс-служба надзорного органа.
Отмечается, что строительство новой скважины находится на контроле прокуратуры области.
«По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в селе Петрушино начнутся работы по бурению новой скважины начнутся.