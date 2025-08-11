Малков предупредил рязанцев об устранении последствий атаки БПЛА на регион

Павел Малков предупредил рязанцев об устранении последствий атаки БПЛА на регион. Информацию он разместил в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, в результате налета никто не пострадал, материальный ущерб не зафиксирован.

Он отметил, что работы по ликвидации обломков будут вести в светлое время суток.

«Напоминаю, что подходить к ним нельзя, если вы увидели обломок, необходимо позвонить по номеру 112», — написал глава региона.

Малков также назвал минувшие выходные «непростыми» и поблагодарил бойцов ПВО и РЭБ за их работу.

Напомним, минувшей ночью над территорией Рязанской области сбили два украинских беспилотника.