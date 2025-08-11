Рязань
Малков предупредил рязанцев об устранении последствий атаки БПЛА на регион
