В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 034
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 433
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 658
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 852
За ночь над Рязанской областью уничтожили 2 беспилотника
Прошлой ночью над Рязанской областью уничтожили 2 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны. Всего за этот период перехватили 32 украинских БПЛА. Уточняется, что 7 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, по 5 БПЛА — над территориями Брянской и Калужской областей, 4 БПЛА — над территорией Республики Крым, по 2 БПЛА — над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона и 1 БПЛА — над территорией Тульской области.

