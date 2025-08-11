За ночь над Рязанской областью уничтожили 2 беспилотника

Прошлой ночью над Рязанской областью уничтожили 2 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны. Всего за этот период перехватили 32 украинских БПЛА. Уточняется, что 7 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, по 5 БПЛА — над территориями Брянской и Калужской областей, 4 БПЛА — над территорией Республики Крым, по 2 БПЛА — над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона и 1 БПЛА — над территорией Тульской области.