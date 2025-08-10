Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область
Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Он сделал это в своем Telegram-канале.
По его информации, средствами ПВО и РЭБ 10 августа над территорией региона сбит еще один БПЛА.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул Малков.