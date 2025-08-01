Трамп поручил направить две атомные подлодки «в соответствующие регионы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с «провокационными заявлениями» зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева поручил направить две атомные подлодки «в соответствующие регионы». «Отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», — сказал американский лидер. Он отметил, что слова «нередко приводят к непреднамеренным последствиям». Трамп выразил надежду, что этого удастся избежать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с «провокационными заявлениями» зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева поручил направить две атомные подлодки «в соответствующие регионы». Об этом 1 августа сообщило РИА Новости.

«Отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», — сказал американский лидер.

Он отметил, что слова «нередко приводят к непреднамеренным последствиям». Трамп выразил надежду, что этого удастся избежать.

Напомним, Трамп пригрозил Медведеву после слов об «игре ультиматумов».