Трамп пригрозил Медведеву
Как отметил глава Белого дома, Медведеву стоит «следить за словами». При этом он назвал политика «несостоявшимся бывшим президентом», который все еще считает себя главой государства. «Он заходит на очень опасную территорию!» — заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп пригрозил зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву после слов об «игре ультиматумов». Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social,
Как отметил глава Белого дома, Медведеву стоит «следить за словами». При этом он назвал политика «несостоявшимся бывшим президентом», который все еще считает себя главой государства.«Он заходит на очень опасную территорию!» — заявил Трамп.