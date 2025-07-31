Трамп пригрозил Медведеву

Как отметил глава Белого дома, Медведеву стоит «следить за словами». При этом он назвал политика «несостоявшимся бывшим президентом», который все еще считает себя главой государства. «Он заходит на очень опасную территорию!» — заявил Трамп.