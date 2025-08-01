Рязанцы возмутились намерением построить парковку около Комсомольского парка

Рязанцы предложили застроить участок социальными учреждениями, которых не хватает району. Были предложены детский центр, расширение зеленой зоны, больница, спортивный зал, бассейн, школа дзюдо, спортивные площадки.

В Рязани прошли публичные слушания по участку около Комсомольского парка. Местные жители возмущены планами построить там парковку. На слушаниях по изменению в генплан 31 июля присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

Мероприятие посетили как минимум 50 человек. Часть из них — жители домов рядом со спорным участком. Тот находится у дома № 9-а на улице Новаторов, его площадь — 12 тысяч квадратных метров. Сейчас он имеет статус зоны промышленных предприятий и коммунально-складских предприятий. По обращению собственника его планируют перевести в зону застройки жилыми домами высотой 5-12 этажей.

Слушания проходили в душном маленьком помещении. Докладчиком был главный инженер застройщика «Северной компании» Евгений Казаков. Он отметил, что одна из основных задач в Рязани — вывод территории промышленных предприятий из зоны жилой застройки. Как он подчеркнул, участок на улице Новаторов не востребован, промышленных предприятий там не находится. Кроме того, земля становится привлекательной для подростков и маргинальных слоев общества.

«На наш взгляд, для дальнейшего развития данного земельного участка целесообразно перевести его под жилую застройку. На территории участка планируется размещение парковок для ЖК „Тринити“, оставшуюся часть планируется передать под перспективную жилую застройку», — рассказал Казаков.

Он отметил, что решение «благоприятно повлияет на обстановку, а также позволит благоустроить прилегающие территории».

Местный житель Андрей Челов поинтересовался, почему территорию «довели до такого состояния», указывая на фото, которые висели на доске. На это Казаков ответил, что земельный участок охраняется, но сотрудники охраны не справляются и «территория постоянно разворовывается». Кроме того, по его мнению, часть сооружений ветхая и представляет опасность для людей.

Пенсионерка Татьяна Лисичкина спрашивала о коммуникациях, к которым будут подключаться дома, планируемые на этом участке. На это инженер ответил, что проектирование относительно этого участка не ведется. Он подчеркнул это несколько раз, но жители снова и снова повторяли, что существующая социальная инфраструктура района не позволит построить даже пятиэтажки, не говоря уже о многоэтажной жилой застройке.

«В какую школу пойдет мой ребенок? Уже сейчас официальные ответы администрации говорят о том, что школы в районе переполнены; дети учатся чуть ли не в три смены с начальной школы. В случае застройки этого участка домами, как будет организован учебный процесс? Как будут организованы детские поликлиники? Как очередное строительство повлияет на благо района», — спросила рязанка Ольга Петрова.

Рязанцы предложили застроить участок социальными учреждениями, которых не хватает району. Были предложены детский центр, расширение зеленой зоны, больница, спортивный зал, бассейн, школа дзюдо, спортивные площадки.

Решение комиссии по землепользованию и застройке о переводе земли под зону многоэтажной застройки будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».