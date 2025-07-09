В Рязани самокатчик врезался в автомобиль и лишился зубов
ДТП произошло вечером 8 июля. По словам очевидцев, самокатчик врезался в заднюю часть авто возле гипермаркета «Лента» и лишился зубов. Официальной информации о ДТП нет.
В Рязани самокатчик врезался в автомобиль и лишился зубов. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
ДТП произошло вечером 8 июля. По словам очевидцев, самокатчик врезался в заднюю часть авто возле гипермаркета «Лента» и лишился зубов.
Официальной информации о ДТП нет.
Фото: Telegram-канал «Рязань. Происшествия»