В Рязани самокатчик врезался в автомобиль и лишился зубов

ДТП произошло вечером 8 июля. По словам очевидцев, самокатчик врезался в заднюю часть авто возле гипермаркета «Лента» и лишился зубов. Официальной информации о ДТП нет.