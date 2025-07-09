В Рязани АО «РИР-Энерго» через суд потребовало с РМПТС взыскать более 70 млн

В Рязани АО «РИР-Энерго» потребовало с МУП «РМПТС» более 70 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке дел Арбитражного суда Рязанской области. РИР-Энерго требует взыскать долг в размере 70 миллионов 656 тысяч 156 рублей за поставку тепловой энергии и теплоносителя в апреле 2025 года, а также 1 миллион 646 тысяч 288 рублей пени. Суд принял исковое заявление к производству и назначил заседание на 7 августа 2025 года. Напомним, ранее иск на сумму более 280 миллионов рублей к РМПТС подало ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».

В Рязани АО «РИР-Энерго» потребовало с МУП «РМПТС» более 70 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке дел Арбитражного суда Рязанской области.

РИР-Энерго требует взыскать долг в размере 70 миллионов 656 тысяч 156 рублей за поставку тепловой энергии и теплоносителя в апреле 2025 года, а также 1 миллион 646 тысяч 288 рублей пени.

Суд принял исковое заявление к производству и назначил заседание на 7 августа 2025 года.

Напомним, ранее иск на сумму более 280 миллионов рублей к РМПТС подало ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».