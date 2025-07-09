В Кремле высказались об угрозах Трампа «разбомбить» Москву

По словам Пескова, Кремлю неизвестно, является ли это фейком или нет. Речь идет о периоде, когда Трамп еще не был президентом, тогда разговоров между двумя лидерами не было. Ранее CNN опубликовал аудиозапись 2024 года, на которой американский лидер говорил, что угрожал Путину «разбомбить» Москву.

В Кремле отреагировали на угрозы президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало 9 июля РИА Новости.

По его словам, Кремлю неизвестно, является ли это фейком или нет. Речь идет о периоде, когда Трамп еще не был президентом, тогда разговоров между двумя лидерами не было.

Ранее CNN опубликовал аудиозапись 2024 года, на которой глава Белого Дома говорил, что угрожал Владимиру Путину «разбомбить» Москву .