CNN: Трамп угрожал «разбомбить» Москву и Пекин

CNN опубликовал аудиозапись 2024 года, на которой президент США Дональд Трамп на встрече со спонсорами избирательной кампании пересказывает разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. «Я сказал Путину: „Если ты вступишь в конфликт на Украине, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора“. А он такой: „Не верю тебе“», — сказал американский лидер на аудиозаписи. Но Трамп утверждает, что Путин якобы поверил «на 10%". На встрече с Си Цзиньпином глава Белого Дома заявил, что если Китай нападет на Тайвань, то США «разбомбят к черту Пекин».

CNN опубликовал аудиозапись 2024 года, на которой президент США Дональд Трамп на встрече со спонсорами избирательной кампании пересказывает разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 9 июля пишет «Газета.Ru».

"Я сказал Путину: «Если ты вступишь в конфликт на Украине, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора». А он такой: «Не верю тебе»", — сказал американский лидер на аудиозаписи.

Но Трамп утверждает, что Путин якобы поверил «на 10%".

На встрече с Си Цзиньпином глава Белого Дома заявил, что если Китай нападет на Тайвань, то США «разбомбят к черту Пекин».