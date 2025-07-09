В Канищеве произошло массовое ДТП
Авария случилась на улице Интернациональной в районе ОКБ. Там столкнулись четыре легковушки. На месте работает полиция. В районе происшествия образовалась пробка из общественного транспорта.
В Канищеве произошло массовое ДТП. Об этом в среду, 9 июля, сообщает Telegram-канал «Топор Новости Рязани».
Авария случилась на улице Интернациональной в районе ОКБ. Там столкнулись четыре легковушки.
На месте работает полиция. В районе происшествия образовалась пробка из общественного транспорта.