В Госдуме рассказали о новых функциях мессенджера MAX

Мессенджер MAX, разработанный компанией VK при поддержке «Ростеха» и Минцифры, уже обогнал WhatsApp по функциональности и продолжает активно набирать популярность. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на первого заместителя главы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина. По информации депутата, в начале июля количество пользователей MAX превысило 2 миллиона человек. Среди новых функций сервиса — групповые звонки, возможность видеть сетку участников и демонстрация экрана. Горелкин отметил, что динамика роста пользователей впечатляет: всего десять дней назад мессенджер насчитывал 1 миллион пользователей. «Агрессивное продвижение MAX, включая сотрудничество с представителями российской блогосферы, показало свою эффективность», — добавил он. Депутат подчеркнул, что успешное продвижение платформы является важным шагом для укрепления её позиций в глазах правительства России, которое решает, какой продукт заслуживает статуса «национальной цифровой платформы». MAX позиционируется как комплексное решение, объединяющее мессенджер и доступ к различным государственным сервисам. Бета-тестирование приложения началось в марте 2025 года, и его популярность продолжает расти.

Мессенджер MAX, разработанный компанией VK при поддержке «Ростеха» и Минцифры, уже обогнал WhatsApp по функциональности и продолжает активно набирать популярность. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на первого заместителя главы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

По информации депутата, в начале июля количество пользователей MAX превысило 2 миллиона человек. Среди новых функций сервиса — групповые звонки, возможность видеть сетку участников и демонстрация экрана. Горелкин отметил, что динамика роста пользователей впечатляет: всего десять дней назад мессенджер насчитывал 1 миллион пользователей.

«Агрессивное продвижение MAX, включая сотрудничество с представителями российской блогосферы, показало свою эффективность», — добавил он. Депутат подчеркнул, что успешное продвижение платформы является важным шагом для укрепления её позиций в глазах правительства России, которое решает, какой продукт заслуживает статуса «национальной цифровой платформы».

MAX позиционируется как комплексное решение, объединяющее мессенджер и доступ к различным государственным сервисам. Бета-тестирование приложения началось в марте 2025 года, и его популярность продолжает расти.