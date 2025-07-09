Эксперт оценила вероятность снижения ключевой ставки в России

По мнению Кузнецовой, вероятность снижения ключевой ставки до 19% на ближайшем заседании Банка России 25 июля составляет не более 30%. Эксперт считает, что регулятор сохранит ее на уровне 20%. «Главным фактором, сдерживающим снижение ставки, является парадоксальная ситуация: высокая ключевая ставка, призванная сдерживать инфляцию, в текущей конфигурации, напротив, способствует ее росту», — заявила Кузнецова. Она добавила, что ключевая ставка на уровне 20% не просто сдерживает экономику, а «начинает ее деформировать». Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ в июле может рассмотреть снижение ключевой ставки.

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова оценила вероятность снижения ключевой ставки в России. Об этом она 9 июля сообщила «Газете.Ru».

По мнению Кузнецовой, вероятность снижения ключевой ставки до 19% на ближайшем заседании Банка России 25 июля составляет не более 30%. Эксперт считает, что регулятор сохранит ее на уровне 20%.

«Главным фактором, сдерживающим снижение ставки, является парадоксальная ситуация: высокая ключевая ставка, призванная сдерживать инфляцию, в текущей конфигурации, напротив, способствует ее росту», — заявила Кузнецова.

Она добавила, что ключевая ставка на уровне 20% не просто сдерживает экономику, а «начинает ее деформировать».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ в июле может рассмотреть снижение ключевой ставки.