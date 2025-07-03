Набиуллина: ЦБ в июле может рассмотреть снижение ключевой ставки

По словам Набиуллиной, ЦБ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства. Однако регулятор не гарантирует, что она на ближайшем заседании будет снижена. Ранее Набиуллина сообщила, в России инфляция замедлятся быстрее ожиданий ЦБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ в июле может рассмотреть снижение ключевой ставки. Об этом сообщили в Telegram-канале «РИА Новости: экономика» в четверг, 3 июля.

По словам Набиуллиной, ЦБ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства. Однако регулятор не гарантирует, что она на ближайшем заседании будет снижена, заключила глава банка.

Ранее Набиуллина сообщила, в России инфляция замедлятся быстрее ожиданий ЦБ.