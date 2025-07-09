Билеты на авиарейсы до Геленджика появились в продаже
Первый полет из Москвы компанией «Аэрофлот» состоится 18 июля. Его стоимость стартует с 17,8 тысяч рублей. Время в пути составит 4 часа 5 минут. Отмечается, что с 25 июля перелеты станут ежедневными, второй рейс добавят в августе.
Билеты на авиарейсы до Геленджика появились в продаже. Об этом пишет агентство «Прайм».
Первый полет из Москвы компанией «Аэрофлот» состоится 18 июля. Его стоимость стартует с 17,8 тысяч рублей. Время в пути составит 4 часа 5 минут.
Отмечается, что с 25 июля перелеты станут ежедневными, второй рейс добавят в августе.
Ранее стало известно о возобновлении работы аэропорта Геленджика после трехлетнего перерыва.