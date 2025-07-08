В Рязани начался прием заявок на участие в фестивале «Подбелка-2025»

Он продлится до 25 августа. Уже зарегистрировано 17 коллективов. Для участия музыкантам нужно оставить заявку в официальной группе фестиваля «Подбелка» и прикрепить к ней несколько аудиозаписей, видео и фото коллектива или исполнителя. Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2025» состоится 5 сентября на улице Почтовой.

В Рязани начался прием заявок на участие в фестивале «Подбелка-2025». Он продлится до 25 августа. Уже зарегистрировано 17 коллективов.

Для участия музыкантам нужно оставить заявку в официальной группе фестиваля «Подбелка» и прикрепить к ней несколько аудиозаписей, видео и фото коллектива или исполнителя. Подробнее читайте здесь.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2025» состоится 5 сентября на улице Почтовой.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города. В 2024 году в «Подбелке» участвовало около 30 коллективов, победителем стала группа «Onegene».

Фестиваль организован при поддержке Правительства Рязанской области и Администрации Рязани.

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