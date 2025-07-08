В Рязани началось строительство нового моста через Оку

В Рязани началось строительство нового моста через Оку. На участке дороги Рязань-Спасск около села Дубровичи началось возведение двухуровневой развязки. Ранее там ограничили скорость до 50 километров в час. Напомним, мост соединит дорогу Рязань-Спасск и село Дядьково. В населенном пункте планируют установить светофор без возведения развязки. Ранее публиковалась подробная схема нового моста через Оку. Отметим, что ее очертания уже видны на Яндекс. Картах.