На участке строительства нового моста через Оку ограничили скорость

Скорость ограничили на участке на подъезде к Дубровичам со стороны Рязани, где ведутся подготовительные работы к строительству моста-дублера через Оку. Отмечается, что ограничение временное, максимально-разрешенная скорость на данном участке — 50 км/ч. Ранее около Дубровичей появилась база строителей.