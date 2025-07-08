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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Отмечается, что украинская армия потеряла до 1305 солдат. Средства ПВО сбили за сутки 202 БПЛА. ВС РФ поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что украинская армия потеряла до 1305 солдат.

Средства ПВО сбили за сутки 202 БПЛА.

ВС РФ поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК.