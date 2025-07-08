В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Отмечается, что украинская армия потеряла до 1305 солдат. Средства ПВО сбили за сутки 202 БПЛА. ВС РФ поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК.