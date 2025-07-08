Рязанцев предупредили об отключении горячей воды 8 июля

Горячей воды не будет по адресу: улица Новоселов, дома 28, корпус 1, корпус 2, корпус 3; 30, корпус 1, корпус 2, корпус 3; 32, корпус 1, корпус 2, корпус 3; 34, корпус 1; 34а. В зону отключения попали поликлиника № 7, школа № 68. Причина — ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе в районе дома № 32, корпус 3 по улице Новоселов. Горячую воду планируют включить 8 июля в 16:00.