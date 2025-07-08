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Рязанца, подозреваемого в убийстве, заключили под стражу
51-летнего мужчину заключили под стражу по ходатайству следователя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, днем 4 июля 2025 года между 51-летним подозреваемым и 44-летним потерпевшим на почве алкогольного опьянения произошел конфликт. Фигурант нанес знакомому множественные удары руками, а также фрагментом деревянной доски по голове и туловищу. В результате мужчина скончался на месте.

Рязанца, подозреваемого в убийстве, заключили под стражу. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

51-летнего мужчину заключили под стражу по ходатайству следователя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, днем 4 июля 2025 года между 51-летним подозреваемым и 44-летним потерпевшим на почве алкогольного опьянения произошел конфликт. Фигурант нанес знакомому множественные удары руками, а также фрагментом деревянной доски по голове и туловищу. В результате мужчина скончался на месте.