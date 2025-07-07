В Рязани произошло убийство

Инцидент произошел днем 4 июля. По данным следствия, между 51-летним рязанцем и его 44-летним знакомым произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения. Ссора перешла в драку, в ходе которой рязанец нанес знакомому множественные удары руками и фрагментом деревянной доски по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а убийца скрылся. 51-летнего рязанца задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел днем 4 июля. По данным следствия, между 51-летним рязанцем и его 44-летним знакомым произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения. Ссора перешла в драку, в ходе которой рязанец нанес знакомому множественные удары руками и фрагментом деревянной доски по голове и туловищу.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а убийца скрылся.

51-летнего рязанца задержали. Возбуждено уголовное дело.