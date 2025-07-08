Россиянам рассказали, что грозит за срыв цветов с клумбы

Срывание цветов с городских клумб может обернуться серьезными последствиями для нарушителей. Об этом сообщили в LIFE.RU со ссылкой на адвоката Дарью Назарову из 21 Коллегии адвокатов МГКА. Специалист рассказала, что такое деяние может квалифицироваться как кража или мелкое хищение в зависимости от суммы причиненного ущерба. Если стоимость похищенных растений превышает 2,5 тысячи рублей, это будет считаться уголовным преступлением по статье 158 УК РФ. За мелкое хищение, если ущерб оказался менее значительным, предусмотрены административные меры: штраф до пяти раз превышающей стоимости похищенного, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Повторное правонарушение в течение года после наказания может привести к уголовной ответственности с более жесткими санкциями. Кроме того, если срывание цветов произошло не из корыстных побуждений, а с целью проявить неуважение к общественным нормам, это может быть квалифицировано как мелкое хулиганство с соответствующим штрафом. Адвокат также отметила, что на личных клумбах граждане могут свободно распоряжаться растениями.

Срывание цветов с городских клумб может обернуться серьезными последствиями для нарушителей. Об этом сообщили в LIFE.RU со ссылкой на адвоката Дарью Назарову из 21 Коллегии адвокатов МГКА.

Специалист рассказала, что такое деяние может квалифицироваться как кража или мелкое хищение в зависимости от суммы причиненного ущерба.

Если стоимость похищенных растений превышает 2,5 тысячи рублей, это будет считаться уголовным преступлением по статье 158 УК РФ. За мелкое хищение, если ущерб оказался менее значительным, предусмотрены административные меры: штраф до пяти раз превышающей стоимости похищенного, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Повторное правонарушение в течение года после наказания может привести к уголовной ответственности с более жесткими санкциями. Кроме того, если срывание цветов произошло не из корыстных побуждений, а с целью проявить неуважение к общественным нормам, это может быть квалифицировано как мелкое хулиганство с соответствующим штрафом.

Адвокат также отметила, что на личных клумбах граждане могут свободно распоряжаться растениями.

Ранее сообщалось, что в Рязани сотрудники полиции сломали руку пенсионерке, когда та фотографировала цветы. Женщина рассказала, что во время прогулки, когда она снимала цветы, к ней подошли незнакомцы, вырвали у неё телефон, надели наручники и нанесли ей побои. Правоохранители приняли её за закладчицу.