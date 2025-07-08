Путин уточнил порядок прохождения военной службы в России

Отмечается, что иностранцы смогут служить как в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, так и в период мобилизации. Кроме того, теперь контрактник, являющийся высококвалифицированным специалистом и достигший предельного возраста пребывания на военной службе, может заключить новый контракт. Речь идет о контрактах в Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности и органах государственной охраны. Напомним, 7 июля Путин подписал закон о праве лиц без гражданства заключить контракт о прохождении службы в ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России. Об этом 8 июля сообщило ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что иностранцы смогут служить как в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, так и в период мобилизации.

Кроме того, теперь контрактник, являющийся высококвалифицированным специалистом и достигший предельного возраста пребывания на военной службе, может заключить новый контракт. Речь идет о контрактах в Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности и органах государственной охраны.

Напомним, 7 июля Путин подписал закон о праве лиц без гражданства заключить контракт о прохождении службы в ВС РФ.