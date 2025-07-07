Путин подписал закон, разрешающий мигрантам заключать контракты на службу в ВС РФ

В понедельник, 7 июля, Владимир Путин подписал закон о праве лиц без гражданства заключить контракт о прохождении службы в ВС РФ. Ранее проект был принят в Госдуме. Там отметили, что такие военнослужащие будут иметь равные права с остальными.