Дюмин предложил разработать специальные программы профадаптации участников СВО

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин призвал к изменениям ситуации с трудоустройством ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС. Во время заседания комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий он отметил, что значительная часть работодателей не осознает важность трудоустройства ветеранов. Дюмин подчеркнул необходимость создания дополнительных стимулов для работодателей и разработки специальных программ профессиональной адаптации, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда для участников СВО и их семей.

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин призвал к изменениям ситуации с трудоустройством ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

Во время заседания комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий он отметил, что значительная часть работодателей не осознает важность трудоустройства ветеранов.

Дюмин подчеркнул необходимость создания дополнительных стимулов для работодателей и разработки специальных программ профессиональной адаптации, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда для участников СВО и их семей.

Фото: kremlin.ru