В 2025 году в России из-за воздушной тревоги 13 раз прерывали ЕГЭ

Экзамен прерывали в четырех регионах. Из 5 766 участников, которых это коснулось, 10 человек пересдали ЕГЭ в резервный день, остальные завершили его в тот же день. Жертв и пострадавших нет.

В 2025 году в России из-за воздушной тревоги 13 раз прерывали ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам экзаменационной кампании, передало ТАСС.

Экзамен прерывали в четырех регионах. Из 5 766 участников, которых это коснулось, 10 человек пересдали ЕГЭ в резервный день, остальные завершили его в тот же день.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее раскрыли число рязанских выпускников, подавших заявления на пересдачу ЕГЭ.