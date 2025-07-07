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Россиянам рассказали, когда лучше брать отпуск в 2026 году
Отмечается, что самыми выгодными отпусками будут те варианты, которые продлевают праздничные дни при оформлении меньшего числа отпускных дней. Так, следует выбрать такие даты: 24-27 февраля, 10-13 марта, 12—15 мая, 8—11 июня. В эти дни отдохнуть можно будет девять дней, использовав только четыре дня отпуска.

Россиянам рассказали, когда лучше брать отпуск в 2026 году. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлия Санина в беседе с RT 7 июля.

По словам эксперта, самыми выгодными отпусками будут те варианты, которые продлевают праздничные дни при оформлении меньшего числа отпускных дней.

Так, следует выбрать даты: 24-27 февраля, 10-13 марта, 12-15 мая, 8-11 июня. В эти дни отдохнуть можно будет девять дней, использовав только четыре дня отпуска.

Ранее Минтруд опубликовал проект календаря праздничных и выходных дней в 2026 году.