Полицейские задержали мужчину, ограбившего сервисный центр в Рязани

Инцидент произошел на Первомайском проспекте. Ночью в пункт по ремонту телефонов путем взлома входной двери проник неизвестный, похитил имущество и скрылся. Пропали новые и б/у телефоны, планшеты и ноутбуки. Сумма ущерба индивидуальному предпринимателю составила более 500 тысяч рублей. Полицейские установили личность взломщика. Им оказался 44-летний неработающий житель Рязани, ранее судимый за грабеж и кражу. Сыщики установили, что мужчина снимает квартиру в доме на улице Быстрецкой. Его задержали. В помещении обнаружили часть похищенного имущества. Некоторую технику он продал, вырученные деньги потратил на покупку наркотиков.

Полицейские задержали 44-летнего мужчину, ограбившего сервисный центр в Рязани. Об этом 7 июля в соцсетях сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел на Первомайском проспекте. Ночью в пункт по ремонту телефонов путем взлома входной двери проник неизвестный, похитил имущество и скрылся. Пропали новые и б/у телефоны, планшеты и ноутбуки. Сумма ущерба индивидуальному предпринимателю составила более 500 тысяч рублей.

Полицейские установили личность взломщика. Им оказался 44-летний неработающий житель Рязани, ранее судимый за грабеж и кражу.

Сыщики установили, что мужчина снимает квартиру в доме на улице Быстрецкой. Его задержали. В помещении обнаружили часть похищенного имущества. Некоторую технику он продал, вырученные деньги потратил на покупку наркотиков.

Также выяснилось, что рязанец регулярно воровал товары из сетевых магазинов бытовой техники. Полицейские установили его причастность к трем подобным эпизодам. Возбуждены уголовные дела.

Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в редакцию РЗН. инфо сообщили, что ночью 1 июля в центре Рязани неизвестный ограбил сервисный центр.