В центре Рязани неизвестный ограбил сервисный центр

Отмечается, что инцидент произошел ночью 1 июля на Первомайском проспекте, д. 47/1. По данным собеседника, мужчина украл новые и б/у телефоны на полмиллиона рублей. На кадрах видно, как молодой человек разбивает входную дверь, забирает деньги из кассы и технику с витрин.