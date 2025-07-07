Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой

Труп чиновника нашли в Одинцово. Ранее стало известно, что его сняли с должности министра транспорта РФ. По данным Telegram-канала «112», на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный за хищения при возведении фортификационных сооружений в регионе. Напомним, Старовойт был назначен на пост министра транспорта в мае 2024 года. Ранее он занимал должность губернатора Курской области, а до этого, с 2012 по 2018 год, руководил Росавтодором.

Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, труп чиновника нашли в Одинцово.

Ранее стало известно, что его сняли с должности министра транспорта РФ. По данным Telegram-канала «112», Старовойта подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. Показания на него дал бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный за хищения при возведении фортификационных сооружений в регионе.

Напомним, Старовойт был назначен на пост министра транспорта в мае 2024 года. Ранее он занимал должность губернатора Курской области, а до этого, с 2012 по 2018 год, руководил Росавтодором.