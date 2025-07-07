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Владимир Путин подписал указ об отставке министра транспорта Романа Старовойта
Роман Старовойт освобожден от должности министра транспорта Российской Федерации. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на соответствующий указ. Указ подписан президентом Владимиром Путиным 7 июля и опубликован на портале правовой информации. В документе не указаны причины отставки министра. Старовойт был назначен на пост министра транспорта в мае 2024 года. Ранее, с сентября 2019 года, он занимал должность губернатора Курской области, а до этого, с 2012 по 2018 год, руководил Росавтодором — федеральным агентством, подведомственным Минтрансу. В 2019 году он также возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» в рамках подготовки президиума Госсовета по транспорту.

Роман Старовойт освобожден от должности министра транспорта Российской Федерации. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на соответствующий указ.

Указ подписан президентом Владимиром Путиным 7 июля и опубликован на портале правовой информации. В документе не указаны причины отставки министра.

Старовойт был назначен на пост министра транспорта в мае 2024 года. Ранее, с сентября 2019 года, он занимал должность губернатора Курской области, а до этого, с 2012 по 2018 год, руководил Росавтодором — федеральным агентством, подведомственным Минтрансу. В 2019 году он также возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» в рамках подготовки президиума Госсовета по транспорту.

Фото: Алексей Даничев/ТАСС