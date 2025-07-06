Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни отправилось на СВО
По его словам, из Чечни в зону проведения специальной военной операции отправились 60 344 бойца. Более 22 тысяч военных из этого числа — добровольцы.
Рамзан Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни отправилось на СВО. Об этом он написал у себя в соцстетях.
По его словам, из Чечни в зону проведения специальной военной операции отправились 60 344 бойца. Более 22 тысяч военных из этого числа — добровольцы.
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