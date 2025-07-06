Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни отправилось на СВО

По его словам, из Чечни в зону проведения специальной военной операции отправились 60 344 бойца. Более 22 тысяч военных из этого числа — добровольцы.

Рамзан Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни отправилось на СВО. Об этом он написал у себя в соцстетях.

По его словам, из Чечни в зону проведения специальной военной операции отправились 60 344 бойца. Более 22 тысяч военных из этого числа — добровольцы.

Ранее Кадыров призвал не ждать начала переговоров по Украине