Кадыров призвал не ждать начала переговоров по Украине

Он отметил, что военнослужащие, обладая необходимыми знаниями и современным оснащением, успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу.

Кадыров призвал не ждать начала переговоров по Украине. Его цитирует «Газета.ру».

«В настоящее время нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и специальная военная операция закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям», — заявил глава Чечни.

Он отметил, что военнослужащие, обладая необходимыми знаниями и современным оснащением, успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу.