Кадыров призвал не ждать начала переговоров по Украине
Он отметил, что военнослужащие, обладая необходимыми знаниями и современным оснащением, успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу.
Кадыров призвал не ждать начала переговоров по Украине. Его цитирует «Газета.ру».
«В настоящее время нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и специальная военная операция закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям», — заявил глава Чечни.
Он отметил, что военнослужащие, обладая необходимыми знаниями и современным оснащением, успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу.