Скончался экс-глава Скопинского района Александр Боков

Александр Боков скончался ночью 5 июля после продолжительной болезни. Ему было 65 лет. «В этот траурный день выражаю искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Александра Ивановича. Светлая память об этом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории Скопинской земли», — написал глава Скопинского района Ромодин. Напомним, Александр Боков покинул пост в декабре 2024 года по собственному желанию. Он возглавлял Скопинский район с 2013 по 2024 год.

Скончался экс-глава Скопинского района Александр Боков. Об этом в соцсетях сообщил Михаил Ромодин.

Александр Боков скончался ночью 5 июля после продолжительной болезни. Ему было 65 лет.

«В этот траурный день выражаю искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Александра Ивановича. Светлая память об этом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории Скопинской земли», — написал глава Скопинского района Ромодин.

Напомним, Александр Боков покинул пост в декабре 2024 года по собственному желанию. Он возглавлял Скопинский район с 2013 по 2024 год.

Фото: личная страница Александра Бокова в «ВК»